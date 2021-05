Départementales : La gauche rassemble ses forces dans le canton de Montbéliard

En 2015, les élections départementales avaient été remportées par l’UMP, devenu Les Républicains, dans le canton de Montbéliard, comprenant les communes de Bart, Courcelles-lès-Montbéliard, Montbéliard et Sainte-Suzanne avec un score de 65,02 % des suffrages exprimés au 2nd tour. Cette année, les partis de gauche et le parti écologiste ont décidé de s’unir pour présenter un programme et une candidature commune. Sidonie Marchal et Lionel Manière sont donc les deux candidats soutenus par À Gauche citoyens !, Ensemble !, Europe Ecologie-Les Verts, Génération.s, L’humain d’abord, le Parti communiste français et le Parti socialiste. Accompagnés de leurs suppléants Tahéra Lehingue et et Philippe Tessuto, leur programme a été établi pour répondre à la crise sanitaire et ses conséquences économiques et sociales mais également à la crise démocratique, environnementale et climatique que rencontre, selon eux, le pays.