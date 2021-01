PMA : 50 communes adhèrent au service des gardes-natures communautaires

Sur l’année 2020, les effectifs des gardes-natures communautaires de Pays de Montbéliard Agglomération ont réalisé 1 317 interventions et effectué 2 969 passages dans les communes adhérentes, principalement des petites localités de l’agglomération. 42,5 % des interventions concernent des dépôts de déchets (560), 18,2 % des faits de circulation (240) et 13,4 % des interventions pour des animaux (176).

Elles sont aujourd’hui 50 communes adhérentes au dispositif mutualisé, contre 44, il y a un an, lors du lancement du service. Près de la moitié des communes adhérentes (23), ont moins de 550 habitants et 44 ont moins de 1 750 habitants. Dans les communes de plus de 3 000 habitants de l’agglomération, seules Étupes, Voujeaucourt, Hérimoncourt et Exincourt sont adhérentes.