Plan jeunes : une enveloppe de 6,5 milliards d’euros sur 2020-2021

Le Gouvernement a présenté jeudi un « plan jeunes » de 6,5 milliards d’euros sur deux ans face à la crise, « du jamais vu » selon Jean Castex, avec en mesure phare une aide de 4 000 euros pour favoriser 450 000 embauches d’ici janvier. Ce plan « un jeune, une solution » table aussi sur la signature de 230 000 contrats d’apprentissage et 100 000 contrats de professionnalisation.

Outre 100 000 places supplémentaires en service civique, il prévoit 300 000 « parcours d’insertion », dont 60 000 contrats aidés dans le secteur marchand, et 200 000 places supplémentaires en formation. Ce plan est destiné à faire face à l’arrivée de 7 à 800 000 jeunes sur le marché du travail « dans une rentrée compliquée » selon le Premier ministre, qui a présenté le plan après la visite d’un centre de formation d’apprentis à Besançon, où il a multiplié les échanges avec les jeunes. Pour aider les entreprises qui hésitent à recruter en ce moment, le Gouvernement instaure une prime pour tout jeune de moins de 25 ans recruté entre août et janvier sur un contrat d’au moins trois mois jusqu’à 2 Smic. Cette « compensation de cotisations » sera de 1 000 euros chaque trimestre pendant un an maximum.