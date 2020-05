Pierre Pelouzet : « C’est dans la discussion que l’on trouve un bon accord »

Nous menons plusieurs centaines de médiations par an, voire quelques milliers, même si le nombre de médiations a considérablement augmenté depuis deux mois ; le contexte économique a bouleversé les choses. Nous avons eu un pic absolu avec l’arrivée du covid-19, liés à des problèmes de contrats en cours et arrêtés. Le nombre de médiations a été multiplié par dix. Le confinement a ensuite limité la signature de contrats, donc cela a ralenti, sans revenir à la normal. Je pense que cela devrait reprendre avec la reprise économique. Il va y avoir beaucoup de tensions et l’affaire qui nous concerne (entre General Electric et les fournisseurs, NDLR) n’en est qu’un exemple.