Pérouse : dès l’école maternelle, les enfants apprennent le code de la route

Dans la cour de l’école de Pérouse, le marquage au sol est digne des plus beaux carrefours du Territoire. Rond-point, stop, passage piéton et cédez-le-passage ont été tracés. Pour le plus grand bonheur des enfants, qui ont déjà tout compris. Quelques carambolages, deux ou trois grillages de stop, mais dans l’ensemble, les règles ont été assimilées. Le but : réussir à inculquer dès le plus jeune âge les règles du code de la route et notamment pour les cyclistes. « Une mission essentielle », selon le préfet du Territoire de Belfort, Jean-Marie Girier, alors que le département compte plus de 74 kilomètres de pistes cyclables.

L’autre mission, c’est celle de créer un lien entre la police et les jeunes générations. Présents lors de l’opération, les policiers interpellent, guident et conseillent les enfants présents. « C’est l’occasion de créer un lien pédagogique, autre que celui qu’on peut connaître », analyse le préfet.