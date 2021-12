Proxidentaire : la Fnath dénonce « l’irresponsabilité » de l’Etat

Ce communiqué passe mal pour la créatrice du collectif de victimes, qui agit depuis plus de six mois pour faire reconnaître les droits des victimes. Et pour assurer la continuité des soins. « De notre côté, nous avons de très bons rapports avec l’Etat. La député, Mme Fadila Khattabi, nous épaule et nous a assurés d’une correspondance avec le ministre de la Santé. Nous ne sommes pas en accord avec ce communiqué, et nous n’en avons pas été informés », déplore la créatrice. Un rendez-vous est prévu demain avec la CPAM au sujet de la poursuite des soins des nombreux patients des centres Proxidentaire. Plus d’information à venir.