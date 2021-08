Des centres de soins dentaires à Belfort et en Côte-d’Or accusés de plusieurs manquements et fermés par l’ARS

Lors d’une conférence de presse, Jean-Christophe Marie, dirigeant de Proxidentaire s’est défendu en affirmant : « Il semblerait que les centres Proxidentaire dérangent dans la profession ». Dans un communiqué sur le site internet de Proxidentaire, il a réagi plus longuement : « La vraie raison de tout ce bashing en bande organisée est que Proxidentaire dérange les chirurgiens-dentistes libéraux de Dijon qui considèrent que nous sommes des low coster du dentaire, alors que nous appliquons simplement la loi et la réforme 100 % santé et avons mis en œuvre un service de proximité qui propose des RDV en moins de 1 mois, acceptons les patients CMU et handicapés, traitons les urgences sans RDV et travaille [sic] 7j/7. » Avant de conclure plus loin : « Ce genre de service donnant pleinement satisfaction aux patients semble déranger la profession. »

Contacté par téléphone et par mail, le cabinet n’a pas donné suite à nos différentes sollicitations.

Le président de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Côte-d’Or se désole de la situation. « On ne s’abaissera pas à répondre. Ces procédures font suite à des plaintes de patients. On ne veut pas rentrer dans le jeu que met en place le centre. De toute manière, ils assumeront leurs responsabilités. Des procédures sont en cours. » Quant aux mauvais traitements des patients, le président de l’ordre affirme que « si les confrères se sont livrés à des activités répréhensibles, l’ordre portera surement plainte. » Aujourd’hui, le président du conseil de l’ordre se dit préoccupé pour les patients. Rien qu’en Côte-d’Or, ils sont entre 5 000 et 7 000 à se retrouver sans praticiens dentaires. La situation est préoccupante et nécessite toute l’attention du conseil, selon le président : « On préfère prendre du temps pour chercher des solutions financières et humaines pour toutes les personnes touchées. Il ne s’agit pas juste d’un délire des chirurgiens-dentistes de Dijon, des plaintes ont été déposées et des gens sont en détresse. » Avant de poursuivre : « On n’est pas dans le domaine de la concurrence, mais de la santé ! »

L’ARS doit rendre un nouveau rapport d’ici deux mois pour se prononcer sur la réouverture ou non des centres de Belfort et de Chevigny-Saint-Sauveur.