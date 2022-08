Pays de Montbéliard : deux chantiers majeurs en cours sur le réseau cyclable

Le 29 août démarreront des travaux Avenue des Alliés jusqu’au mois de novembre 2022. Coût total de l’opération : 500 000 euros. Ces travaux vont permettre d’assurer la continuité cyclable entre Bethoncourt et la gare de Montbéliard, en prolongeant la piste cyclable notamment entre la rue du Parc et la gare. Ils seront aussi l’occasion de créer une voie verte entre la rue du Parc et l’arrêt de bus Etuve. Concernant la voirie, une voie dite de tourne-à-droite (voie de stockage) sera créée pour les véhicules venant du centre-ville, en direction de la rue du Parc.

« Le projet nécessite l’abattage d’arbres dès le début du chantier. Les végétaux seront ensuite remplacés et répartis différemment sur l’ensemble des parkings : celui payant situé au 41 Avenue des Alliés et celui pour le personnel de PMA », expose l’Agglomération dans son communiqué.