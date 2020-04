Parmi les victimes du Covid-19 en France, de plus en plus de soignants

Une dizaine de décès ont été rendus publics ces dernières semaines chez les médecins généralistes encore en activité, principalement dans le Grand-Est et en Ile-de-France.

Parmi eux figure Sylvain Welling, médecin de 60 ans. Ce praticien, qui exerçait dans la commune de L’Hôpital (Moselle), a succombé au coronavirus le 22 mars, après avoir passé plusieurs jours en réanimation.

Mahen Ramloll, 70 ans, est mort le 22 mars également, à l’hôpital de Colmar. Ce natif de l’Ile Maurice, décrit comme passionné et combatif, exerçait comme libéral à Fessenheim (Haut-Rhin).

Tombé malade une semaine avant le confinement, Olivier Schneller, 68 ans, s’est éteint le 23 mars dans un hôpital du Territoire de Belfort. Il possédait son cabinet à Couthenans (Haute-Saône), village de 730 habitants.

Salué par ses confrères comme par ses patients, André Charon, 73 ans, est mort le 3 avril. Il avait décidé de rester en activité en raison de la pénurie de généralistes à Folgensbourg (Haut-Rhin), où il travaillait.

Mohammad Hassen Hossenbux est mort dix jours plus tard, le 14 avril, dans un hôpital des Hauts-de-Seine. Natif de l’Ile Maurice et très investi auprès de la communauté musulmane, il exerçait en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis.

Médecin de campagne à Wassy (Haute-Marne), Guy Pfister a succombé au coronavirus le 15 avril, selon la municipalité. Ancien président du club de football de la commune, il était âgé de 75 ans mais restait en activité.

Arrivé en France comme réfugié politique dans les années 1970, Kabkéo Souvanlasy travaillait depuis 1987 à Sevran (Seine-Saint-Denis). Ce médecin d’origine laotienne est décédé le 17 avril à l’âge de 65 ans.

Philippe Lerche, 64 ans, est mort deux jours plus tard au CHU de Lille. De multiples hommages ont été rendus sur les réseaux sociaux à ce médecin « à l’écoute », qui exerçait à Villers-Outréaux (Nord).

Unique médecin de La Tour-d’Auvergne (Puy-de-Dôme), village de 640 habitants, Jérôme Valette est décédé le 22 avril au CHU de Clermont-Ferrand, selon la municipalité. Il était âgé de 65 ans.