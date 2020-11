« Pardon, pardon », demande une dernière fois Jonathann Daval

Pour la défense, Me Randall Schwerdorffer a auparavant insisté sur le fait que le meurtre n’était « pas prémédité, pas réfléchi, c’est ce qu’on appelle « un coup de sang » « , a-t-il lancé d’une voix de stentor. « La perpétuité, c’est une peine qu’on prononce pour les criminels les plus dangereux de la société: Francis Heaulmes, tueur d’enfants, Michel Fourniret, Marc Dutroux, Guy Georges… Quel est le point commun avec Jonathann Daval ? Aucun. Si, la médiatisation », a poursuivi Me Schwerdorffer, qui a arpenté la cour d’assises devant les jurés.

« Jonathann est effectivement un criminel. Il ne le conteste pas, vous allez le juger. Mais un jugement ce n’est pas une vengeance. Ce qu’on vous réclame, sur les bancs des parties civiles, c’est une vengeance, à cause des médias, des mensonges, parce qu’il a trahi ses beaux-parents (…) Tout ce qui fait l’affaire Daval, c’est la médiatisation », a-t-il insisté.

Sa consœur Me Ornella Spatafora, a quant à elle rejeté toute « dangerosité criminologique » de son client. Elle a aussi exhorté les jurés à prononcer « une peine juste » qui « sanctionnera Jonathann pour ce qu’il a fait et l’homme qu’il est ».

Le verdict des trois magistrats professionnels et des six jurés, cinq femmes et un homme, est attendu d’ici au début de soirée.