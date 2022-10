Olivier Mousson : « Il faut planifier une stratégie industrielle »

Le poids de l’industrie n’a eu de cesse de reculer en France ces dernières décennies. Et dans une proportion plus importante que ses voisins. Selon l’OCDE, la part de l’industrie dans le PIB français est passée de 25 % en 1970 à 21 % en 1990, à 18,8 % en 2000 et à 13,2 % en 2020. En Allemagne, elle recule également, mais son poids reste plus important. Il était de 31 % en 1990 (il n’y a pas de données avant, l’Allemagne étant divisée entre RDA et RFA), de 25,5 % en 2000 et de 23,4 % aujourd’hui. Cette part est de 24,7 % en Italie en 1990, de 22,2 % en 2000 et de 19,5 % en 2020. « La France est l’un des pays les plus désindustrialisés d’Europe », observait dans nos colonnes, en 2021, la géographe Anaïs Voy-Gillis (lire notre article).

C’est l’un des objectifs de la société d’encouragement pour l’industrie nationale : replacer ce secteur d’activité au cœur de la stratégie française et dans le cœur des Français. « Dans notre ADN, nous sommes ce lieu où se rencontrent les chefs d’entreprise, les haut fonctionnaires, les politiques et les chercheurs », appuie Olivier Mousson, président de la société d’encouragement à l’industrie nationale, conseiller maître à la Cour des comptes, en charge des questions industrielles. Il a travaillé en cabinet ministériel (Gérard Longuet, Gilles de Robien), est docteur d’État en économie, mais aussi conseiller régional d’Ile-de-France. « C’est une sorte de tiers-lieu », sourit Olivier Mousson, alors que ce terme est particulièrement à la mode comme zone de points de contacts. « La société est un lieu de dialogue », souligne-t-il.

Les crises sanitaires, géopolitiques et économiques créent un environnement plus propice à un message industriel, alors que la fin des années quatre-vingt-dix était celui d’une industrie sans usine, comme le formulait Serge Tchuruk, p-dg d’Alcatel ; on connait la suite. Une série de délocalisations et une désindustrialisation galopante de la société française. Une dynamique qui a clairement « paupérisé » les territoires convient Olivier Mousson. Et la désindustrialisation, ce sont des écoles qui ferment, des prix de l’immobilier qui chutent, des services publics qui se raréfient ou des rentrées fiscales en moins pour les collectivités. En parallèle, il faut « redonner envie » en l’industrie, alors qu’elle a été décriée pendant de nombreuses années.