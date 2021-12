Nucléaire : attention au changement climatique pour les nouveaux réacteurs prévient RTE

« Il y a aura une tendance à privilégier des emplacements possibles le long de la mer. Mais c’est possible également sur certains cours d’eau qui sont le moins impactés par le changement climatique », a expliqué Thomas Veyrenc, directeur de la stratégie, de la prospective et de l’évaluation de RTE. Il faudrait « pour d’éventuels nouveaux réacteurs, privilégier le bord de mer ou certains fleuves à fort débit comme par exemple le Rhône, ce qui réduirait l’incidence du risque canicule ou sécheresse », a-t-il ajouté

Le président Emmanuel Macron a annoncé en novembre que la France allait relancer un programme nucléaire et construire de nouveaux réacteurs, sans donner plus de détail. EDF a pour sa part fourni une proposition détaillée pour six réacteurs EPR2 sur trois sites : d’abord à Penly (Seine-Maritime), près de Dieppe, puis à Gravelines (Nord) et enfin à Bugey (Ain) ou bien Tricastin (Drôme). Les deux premiers sites sont en bord de mer, les deux autres respectivement le long Rhône et du canal de Donzère-Mondragon, une dérivation de ce fleuve.