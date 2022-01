Nous autrement, la marque de l’agriculture coopérative en Bourgogne-Franche-Comté

L’Alliance BFC, qui fédère les coopératives Bourgogne du Sud, Dijon Céréales et Terre comtoise, regroupe 12 000 agriculteurs et 1 600 collaborateurs à travers la Bourgogne-Franche-Comté. Lundi, elle a lancé la marque Nous Autrement, qui vise à valoriser « les producteurs, filières et produits issus de l’agriculture régionale », insiste le communiqué de presse de l’opération. Cette démarche l’équité et à « rétribuer au juste prix l’acte de production [et à] apporter du revenu aux agriculteurs ».

« Dans un contexte de consommation qui évolue, qui met fortement en avant le local et la qualité, de façon encore plus marquée ces derniers mois, nous souhaitions valoriser le travail de qualité réalisé par nos adhérents agriculteurs », précise Clément Tisserand, agriculteur président de l’Alliance BFC et de la coopérative Terre Comtoise. « Les produits issus de nos coopératives, mais aussi de nos adhérents en circuit local vont pouvoir se rallier sous le pavillon Nous autrement, notre marque peut aussi intéresser les PME régionales de l’alimentaire avec lesquelles nous collaborons », ajoute-t-il. Dans le message, il y a du « Voyez-nous autrement » et du « Nous allons consommer autrement » indique l’Alliance BFC.