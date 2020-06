Municipales : sept seconds tours dans le nord Franche-Comté

Dans cette commune de moins de 1 000 habitants, la situation est particulière. 13 des 15 sièges à pourvoir au conseil municipal l’ont été au premier tour. Il reste deux conseillers à élire. Dans ces scrutins, il est possible de rayer des noms et d’en ajouter. Et pour être élu au premier tour, il fallait avoir la majorité absolu et que cela représente plus de 25 % des inscrits. Dix candidatures apparaissent pour ces deux postes encore vacants. Les candidats sont élus à la majorité relative. Ceux ayant le plus de voix sont élus. « Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, c’est le plus âgé qui est élu », indique un site spécialisé dans la vie publique.