Municipales : les recommandations sanitaires pour voter ce dimanche

Le second tour des élections municipales se tient ce dimanche 28 juin. Dans le nord Franche-Comté, il concerne, pour les communes de plus de 1 000 habitants, Belfort, Bavilliers, Héricourt, Bart, Mandeure et Valentigney. Pour les moins de 1 000 habitants, il y a Couthenans, Auxelles-Haut et Lagrange. Chaque bureau sera aménagé pour éviter la promiscuité. Pas plus de 3 électeurs ne seront autorisés simultanément dans les bureaux de votes : un électeur à la table de décharge, un électeur dans l’isoloir et un électeur à l’émargement). Les recommandations des services de l’État.