Morvillars : un hôtel des artisans livré en 2023 à la ZAC des Tourelles

Tandem, d’abord connue sous le nom de Sempat (société d’économie mixte patrimoniale du Territoire de Belfort), est particulièrement connue pour avoir géré le parc immobilier du Techn’Hom après la fermeture des usines Bull, en 1992. Mais la société a été créée avant, en 1988. « Elle a été créée pour régler un problème, passage de France », se souvient Christian Proust, ancien président du conseil général du Territoire de Belfort, qui a porté la création de cet outil. La collectivité n’arrivait pas à vendre une série de logements, de bureaux et de locaux commerciaux. « Nous nous sommes rendus compte que la location était un moyen de développement très important », poursuit-il. Il était plus simple et plus avantageux de louer, que de vendre. « Nous basculions sur du financement longue durée », ajoute-t-il.



Alors quand survient la crise Bull, en 1991-1992, les élus ont l’idée de mobiliser de nouveau cet outil. Ils avaient des compétences en ingénierie financière. Ils ont racheté les locaux de Bull et ont installé deux entités créées à partir d’anciens ateliers de l’industriel. Les entrepreneurs qui lançaient l’activité pouvaient louer sans mobiliser leurs capitaux dans l’immobilier. « On a conservé 400 emplois comme cela », se souvient Christian Proust. Quand ensuite il est allé avec Jean-Pierre Chevènement démarcher France Telecom pour accueillir dans la cité du Lion le centre national d’étude des télécommunication (Cnet), devenu Orange Lab, il avait des locaux à proposer. Tandem a racheté ensuite des bâtiments Alstom et porté des constructions : le bâtiment 66 de General Electric, le fameux bâtiment orange ; le bâtiment de GE qui accueille les équipes de projet nucléaire, à Cravanche ; ils ont aussi restauré le bâtiment en briques, avenue du Maréchal-Juin, qui accueillait un siège de GE Energy.



« L’originalité de Tandem, ce n’est pas le fait d’exister, c’est sa puissance », analyse Christian Proust. Tandem dispose de 52,2 millions d’euros de capital social et de 62 millions d’euros de fonds propres, annonce Pierre-Étienne Pérol. Elle réalise entre 2,5 et 3 millions d’euros de bénéfices par an. Si elle n’emprunte plus, son endettement va fortement baisser dès 2026. À la fin de l’année 2021, son encours sera de 89 millions d’euros. Il a déjà été de 150 millions d’euros. Tandem porte particulièrement des projets dont on aura besoin dans l’avenir. « Nous intervenons là où le privé n’intervient pas », complète Pierre-Étienne Pérol. Elle peut assumer un certain déséquilibre financier les premières années. La capacité d’endettement s’appuie sur un capital élevé, mais aussi sur leur rentabilité, qui permet de « garder de la crédibilité vis-à-vis des banques », insiste Yves Menat, qui salue la pertinence de cet outil. Il rappelle qu’il « n’y a jamais eu de friches industrielles », en évoquant le site du Techn’Hom, à Belfort. Le parc a toujours été adapté. Restauré. « La clé est de ne pas laisser décatir », insiste le président. Chaque année, 3 à 4 millions d’euros sont investis dans l’entretien du parc immobilier.