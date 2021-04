Grand Belfort : passe d’armes des élus autour de la fiscalité

C’est un dossier qui a provoqué l’ire de Mathilde Regnaud, pour En Commun pour Belfort. Un rapport qui évoque la résiliation des conventions de mise à disposition de locaux et de services entre la Ville de Belfort et l’agglomération. Elle dénonce que le dossier soit glissé très discrètement, sans grande présentation. « L’impact financier de ces décisions nouvelles proposées est considérable. Les écarts entre les sommes dues par la ville à l’agglomération et les sommes dues par l’agglomération à la ville conduisent en en restant uniquement à 2021 à une dépense inscrite dans le budget de 991 000 euros », évoque-t-elle dans son intervention, rappelant au passage les mises en garde de la cour régionale des comptes. « Quand les générosités s’équilibrent elles traduisent l’esprit de solidarité, quand elles sont asymétriques elles traduisent la pure et simple domination d’une partie sur l’autre », dénonce-t-elle.