Montbéliard : les habitants de la Citadelle peuvent valoriser leurs biodéchets

Passer le poids de la poubelle des habitants de Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) de 240 à 150 kilos par an, tel est l’objectif de la collectivité montbéliardaise. La simplification des consignes de tri, au printemps 2019, fut une première étape. La mise en place d’une collecte de biodéchets en est une autre, sachant que « 40 % de nos poubelles sont constitués actuellement de biodéchets », relève Daniel Granjon, vice-président de PMA, en charge des déchets ; la collecte des biodéchets sera obligatoire à partir de 2025. « Ce sont des déchets qui ne vont plus en usine d’incinération », rappelle Daniel Granjon. Ils seront valorisés.

Cette collecte existe dans treize communes de l’agglomération (1) et dans cinq quartiers de Bavans, Bethoncourt, Grand-Charmont et Vieux-Charmont (2). La Ville de Montbéliard a décidé de rejoindre le dispositif en lançant un test dans le quartier Citadelle, sur les hauteurs de la cité des Princes. 863 foyers de ce quartier associant des pavillons et quelques habitations collectives vont pouvoir collecter leurs biodéchets et les jeter dans un collecteur dédié, installé au point recyclage, installé rue Paul Pesty, à côté de l’école. C’est un test. Le dispositif pourrait être étendu.

Marie-Noëlle Biguinet, maire de Montbéliard, apprécie « la démarche environnementale » de ce dispositif et salue aussi la valorisation de ces biodéchets grâce à la méthanisation. Ce procédé permet notamment de générer du bio-gaz. 1 000 kilos de biodéchets permettent de fabriquer 100 m3 de biométhane, générant 720 kwh. Et 100 m3 de biométhane équivaut à 86 kilos de charbons, à 72 litres de fuel permettant de faire 1 000 kilomètres en voitures.

L’entreprise qui collecte, Agrivalor, travaille même sur la fabrication d’un biogaz qui permettrait de faire fonctionner sa flotte de véhicules.