Montbéliard : le chercheur Navi Radjou grand témoin du forum hydrogène

Parmi les intervenants, on retrouvera l’économiste Christian de Perthuis, Philippe Follet, responsable du développement territorial hydrogène chez Hynamics, David Holderbach, président d’Hyvia ou encore Mansur Zhkupov, vice-président Hydrogen de Total Energies.

En démonstration, on retrouvera la remorque Fruekah, l’e-expert hydrogène et 100 % électrique de Peugeot, le groupe électrogène Thytan d’H2SYS, un petit véhicule roulant de Mincatec, ainsi que la moto hydrogène de H2Motronics.

À l’occasion de cette 2e édition, le forum propose trois ateliers innovation (lire l’article). « Une équipe de 16 designers et facilitateurs du collectif d’indépendants Codesign-it, rompus aux défis de l’innovation accélérée et ultra-compétitive, coordonneront la participation des professionnels et intervenants clés via un process, des modalités et outils spécifiques à la collaboration et à l’innovation », replace le forum. Trois thématiques seront regardés : adoption ; mobilités et infrastructures ; et passage à l’échelle industrielle.