Montbéliard : le forum Hydrogen propose des ateliers innovation

Le forum Hydrogen business for climate va réunir à l’Axone de Montbéliard 500 acteurs de l’hydrogène, les 8 et 9 novembre. Cette année, l’évènement ouvre 3 Labs. Ils réuniront industriels, investisseurs, experts et décideurs. Le but de ces rendez-vous, stimulé l’innovation et l’accélérer, mais en suscitant des actions applicables à court terme et des collaborations rapides. « Avec une approche business orientée action et transformation, ils s’attaqueront à des problématiques et des enjeux précis, indique le Forum : Comment sécuriser la mobilité et lui assurer un avenir durable ? Faut-il améliorer l’existant ou imaginer les infrastructures de demain ? Comment passer à l’échelle ? Quels sont les moyens à mettre en œuvre pour favoriser l’adoption ? »