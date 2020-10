Montbéliard : la science dans tous ses états ce week-end à La Roselière

À cette occasion, la Web TV de l’IUT reprendra du service, à travers l’atelier Web journalisme d’entreprise. « Il s’agit d’un module transversal optionnel et ouvert à tous les étudiants de l’IUT quelle que soit leur formation. Il vise à produire des contenus audiovisuels et multimédia pour ce jeune média. Les étudiants ne communiquent pas relativement à une entreprise imaginaire mais par rapport à leur IUT : ils contribuent à sa communication en lien avec nos services et dans le respect de sa stratégie de communication », précise Willy Yvart, enseignant en sciences de l’informations et de la communication à l’IUT. « C’est donc un projet du réel qui vise à leur donner les meilleures bases pour leur insertion professionnelle à venir, une corde de plus à leur arc à l’heure de la communication à 360° qui repose plus que jamais sur la vidéo, le son et le multimédia », poursuit-il.

À l’occasion de cette manifestation, l’IUT propose plusieurs ateliers, notamment avec un stand robot-légo. On trouvera aussi le vélosmoothie : on pédale et le blender intégré au vélo produit un délicieux jus de fruits ou de légumes à emporter ! L’UTBM proposera également des ateliers, ainsi que d’autres acteurs pour sensibiliser le public.