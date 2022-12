Montbéliard : la décision de rénover l’incinérateur contestée au tribunal

Dans le plan régional de prévention et de gestion des déchets du conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, on apprend qu’il y a neuf unités d’incinération dans la région (carte ci-dessous, en orange les unités d’incinération). Le document relevait les vides de four de Bourogne. Il indiquait : « Une réflexion est menée par l’Agglomération de Montbéliard quant au devenir de son usine : il est prévu une réduction de la capacité voire un arrêt de l’installation. Les déchets seraient alors reportés sur l’UIOM de Bourogne (90) », indique le document. Qui précise également que le plan de gestion prévoit « une mutualisation des installations de façon à faire fonctionner les installations au maximum de leur capacité » Rapprocher Montbéliard de Bourogne est dans la logique de ce plan régional, inclut dans le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet). Les collectivités doivent prendre en compte les objectifs de ce schéma, ainsi que les règles générales.

« Rénover l’incinérateur de Montbéliard n’est pas cohérent », abonde Éric Oternaud, conseiller régional Europe-Écologie les Verts, en charge notamment de l’économie sociale et solidaire, de la conversion écologique de l’économie et installé dans le Territoire de Belfort. « Ce n’est pas non plus cohérent d’une bonne répartition territoriale des incinérateurs », ajoute-t-il, relevant qu’il ne peut y avoir deux incinérateurs dans le nord Franche-Comté et aucun en Saône-et-Loire par exemple. Si l’usine de Montbéliard assure le réseau de chaleur de la Petite-Hollande, il s’étonne enfin de son intérêt, de mars à octobre.

« Nous sommes confiants », déclare-t-on simplement dans l’entourage de l’exécutif de Pays de Montbéliard Agglomération, sans vouloir faire « plus de commentaires ».