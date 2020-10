Montbéliard : d’importants travaux dans la rue du Parc et au passage à niveau

Le passage à niveau sera fermé du lundi 19 octobre à 21 h au samedi 7 novembre à 6 h. « Une ultime coupure aura lieu dans la nuit du 31 novembre au 1er décembre. Des déviations seront mises en place durant toute la durée du chantier », informe le dossier de presse (carte ci-dessous). Ce projet s’élève à 2,5 millions d’euros. Il est financé par SNCF Réseau.

En parallèle, la Ville de Montbéliard réalise des travaux d’éclairage et de voirie dans la rue du Parc. « Il s’agit de supprimer cinq mats d’éclairage (source sodium haute pression 150W), dont certains empiètent sur la voie de circulation, pour les repositionner dans le coteau et les remplacer par des ensembles plus performants et plus économiques (source Led 45 W) », détaille la municipalité. Pour un coût de 15 570 euros. Des travaux pour élargir la chaussée vont aussi être engagés ; la rue fera 6 mètres de largeur, sur toute sa longueur. « Ceci facilitera les croisements entre véhicules, ce qui jusqu’ici n’était pas toujours aisé en raison de l’étroitesse de la voie et l’emprise des mats d’éclairage sur celle-ci », note la mairie. « Après l’élargissement de la route, la pose de bordures (135ml) sur la partie droite surplombant la voie de chemin de fer et la reprise des regards d’eaux pluviales, un nouvel enrobé sera déposé, détaille la Ville. Cela concernera la partie comprise entre le passage à niveau et le virage permettant de remonter sur le lycée Cuvier (soit environ 1150 m² d’enrobés). » Coût de l’opération : 53 610 euros.