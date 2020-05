Mon comptoir local aide les commerçants du nord Franche-Comté

Depuis le 30 avril, le site Mon comptoir local a ouvert. Le but de l’opération ? Créer une « plateforme collaborative sur laquelle tous les commerçants, artisans et entreprises locales peuvent s’inscrivent et vendre leurs produits/services en ligne », explique Baptiste Husson, responsable de l’innovation et du développement chez HLP Studio, une agence de communication installée à Brognard. L’agence a développé le concept, mais la marque Mon Comptoir local doit vivre de manière autonome. Le site comptabilise pour l’instant une quinzaine de commerçants inscrits. Et Baptiste Husson en espère « entre 100 et 200 d’ici la fin du mois ».

Les cinq personnes qui travaillent à temps plein sur le projet souhaitent ainsi accompagner « les marchands dans leur réussite en ligne ». Le confinement a forcé la main à de nombreux commerçants, pas forcément habitués au commerce par internet. À la suite de nombreuses sollicitations de commerçants, l’initiative est née. « Il y avait une réelle demande à avoir une visibilité plus accrue en ligne », détaille Baptiste Husson. La mission du site est également sur le long terme. « Notre objectif n’est pas d’être un pansement, mais d’accompagner à la transformation digitale », ambitionne le développeur.