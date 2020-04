Mode d’emploi du remboursement des billets des Eurockéennes

En vue de l’ampleur que prenait la crise sanitaire, les organisateurs ont envisagé dès le mois de mars des solutions de repli. En télétravail depuis plusieurs semaines, les organisateurs ont ainsi pu contacter billetteries et revendeurs. Frédéric Adam souligne par ailleurs que « tout le monde a joué le jeu » et que tout s’est fait dans un délai assez court. À peine une semaine après les annonces du président de la République, les modalités de remboursement étaient déjà disponibles. « On a pu anticiper car la situation était inéluctable », reconnaissent aussi les Eurockéennes.

Les organisateurs ont par ailleurs été en lien avec les artistes initialement prévus cette année. « Nous allons essayer de nous attacher aux artistes qui devaient venir », confirme Hervé Castéran, responsable de la communication des Eurockéennes. Mais toute annonce est pour l’instant « prématurée », poursuit-il.

À partir du 27 avril, les fans pourront se consoler avec des packs collector 2020. Gobelets, tee-shirts, casquettes ou stickers aux couleurs de l’édition 2020 seront en vente et ces 200 à 250 packs déjà produits représenteront ainsi une « pièce rare » d’une année mouvementée. Avis aux collectionneurs.