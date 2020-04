Oubliées les clés de 13 ou de 16 des chaînes d’assemblage automobiles, témoigne Rachid Ben Allal, moniteur sur ligne qui supervise une équipe de l’atelier : on manipule des pinces brucelles, des tournevis de précision ou des « clés de 7, des clés Allen de 3,5, c’est vraiment petit ». « Nos salariés au début étaient un peu étonnés d’utiliser tous ces outils », mais grâce à la « dextérité acquise sur les voitures depuis de nombreuses années (…) on arrive à avoir un bon résultat », se félicite Franck Guérin, le chef de l’atelier.

Après un dernier contrôle pointilleux, en particulier de l’étanchéité sur un banc équipé de manomètres, les modules partiront pour un assemblage final à l’usine Air Liquide d’Antony (Hauts-de-Seine).

Installé en l’espace de quelques jours, l’atelier Osiris occupe un local anciennement affecté au contrôle de la qualité, et doit monter peu à peu en cadence, le but étant de sortir 300 blocs par jour ; mercredi, après quatre

journées de fonctionnement, le bilan était de 70 selon Franck Guérin.

Même si la chaîne logistique de composants en amont doit encore être ajustée, l’approvisionnement s’avérant parfois « très critique », l’objectif de production journalier, selon Franck Vincent, « va être relativement facile à atteindre » pour renforcer la capacité d’Air Liquide. Leur problème était « très classique chez les industriels: une demande très au-delà de la capacité de production. On fait en sorte, avec Valeo et Schneider, que cette capacité de production se rapproche le plus possible de la demande », explique le directeur industriel.

En pleine pandémie meurtrière, l’atelier Osiris fonctionne sous des mesures sanitaires drastiques: contrôle de la température frontale à l’entrée du site, masques, lunettes et gants pour les opérateurs, sonnerie horaire rappelant d’appliquer du gel hydroalcoolique, sens de circulation pour respecter la distanciation…

Malgré ces contraintes, les cadres de PSA affirment qu’« il a fallu refuser du monde ». Choqué par « le nombre de morts » de la pandémie, Anthony Jehl, chargé du contrôle de la qualité des respirateurs, dit ne pas avoir hésité : « J’ai sauté sur l’occasion pour aider. »