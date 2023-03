Le suspect d’un assassinat à Besançon interpellé à Marseille

Un trentenaire soupçonné de l’assassinat d’un homme à Besançon fin février a été interpellé vendredi à Marseille, a-t-on appris dimanche de source proche de l’enquête. Connu des services de police et de justice, l’homme a été interpellé par des membres de la direction territoriale de la police judiciaire de Dijon en lien avec leurs homologues de la police judiciaire de Marseille. Il devrait être présenté sous quarante-huit heures au juge d’instruction bisontin en charge de l’affaire. Il est suspecté d’avoir assassiné Abdelkader Mesref fin février à Besançon. Cet homme de 51 ans avait été tué par balles par le passager arrière d’une voiture dans laquelle il se trouvait. L’attaquant avait ensuite pris la fuite.

L’auteur présumé de cet assassinat est également soupçonné du meurtre d’un jeune homme âgé de 26 ans, dont le corps calciné avait été retrouvé dans le bois de la commune de Thise (Doubs) quelques jours plus tard. Lors de sa disparition, cet homme de 26 ans se trouvait avec un jeune homme de 21 ans depuis introuvable, une disparition inquiétante qui avait poussé le procureur de la République de Besançon, Etienne Manteaux, à élargir l’enquête sur l’assassinat à des faits de séquestration possible de ce second individu. Le procureur avait expliqué lors d’une conférence de presse le 13 mars que cette affaire était probablement liée à un trafic de stupéfiants.

Les règlements de compte se sont multipliés ces dernières années à Besançon, notamment dans le quartier de Planoise, théâtre de plusieurs fusillades meurtrières sur fond de guerre de territoire entre revendeurs de drogue.