Météo : des phénomènes violents redoutés dans le Territoire de Belfort

« En fin de nuit de lundi à mardi, des pluies parfois orageuses sans virulence particulière circulent entre le nord de la Nouvelle-Aquitaine et l’Auvergne, et se dirigent vers la Bourgogne », indique la préfecture du Territoire de Belfort dans un communiqué de presse, publié ce mardi matin.

Des orages parfois virulents doivent remonter depuis la région Auvergne-Rhône-Alpes. On attend en soirée ou début de nuit son passage sur la région. On attend notamment, par endroits : des chutes de grêles ; une forte activité́ électrique ; de violentes rafales de vent pouvant atteindre 80 à 100 km/h ; des intensités de pluie importantes (20 à 30 litres d’eau par m2 en peu de temps, très localement davantage).

Ces orages atteignent le Grand-Est mardi soir où ils pourront là aussi produire des phénomènes virulents. Une extension de la vigilance orange vers ces départements situés plus au nord n’est pas exclue. Les conséquences possibles : violents orages susceptibles de provoquer localement des dégâts importants ; des dégâts importants sont localement à craindre sur l’habitat léger et les installations provisoires ; des inondations de caves et points bas peuvent se produire très rapidement ; quelques départs de feux peuvent se produire très rapidement. « Quelques départs de feux peuvent être enregistrés en forêt suite à des impacts de foudre non accompagnés de précipitations », ajoute la préfecture du Territoire de Belfort.

Les autorités conseillent de s’éloigner des arbres et des cours d’eau, de s’abriter dans un bâtiment en dur, de limiter les déplacements, de se tenir informés, de protéger les biens exposés au vent ou susceptible d’être inondés et on éviter d’utiliser son téléphone et les appareils électriques.

Ces derniers mois, le Territoire de Belfort a connu plusieurs épisodes orageux violents, notamment le 26 juin, occasionnant de nombreux dégâts (lire notre article) et lors des Eurockéennes de Belfort (lire notre article)