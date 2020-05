Malsaucy : plage interdite, tour de la Véronne autorisé

Le Territoire de Belfort est toujours classé en rouge. Malgré le déconfinement, acté le 11 mai, quelques interdictions subsistent. Comme le rappelle le Gouvernement, les parcs et jardins « sont fermés jusqu’à nouvel ordre ». Il est interdit d’accéder aux plages, aux lacs et aux plans d’eau et centres nautiques, sauf décision contraire du préfet. Dans le Territoire de Belfort, l’accès à la plage, aux jeux et à la baignade sont interdits au Malsaucy. Par contre, la promenade autour de l’étang de la Véronne est permise. « Les activités statiques et les regroupements sont prohibés par la réglementation nationale, idem pour la pêche », explique le conseil départemental du Territoire de Belfort sur Twitter.