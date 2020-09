Loto du patrimoine : 101 sites en péril retenus dont un à Ronchamp et un à Delle

Ces sites – châteaux, églises, jardins, maisons d’illustres, anciennes usines, etc., un par département – sont dits de « maillage » car ils sont repartis dans tout l’Hexagone et les territoires d’outre-mer. Ils s’ajoutent aux 18 sites emblématiques annoncés en juin. Ils vont d’une ancienne usine de fil à soie en Ardèche à une pâtisserie art-déco en Auvergne et au fort de Joux dans le Doubs, où mourut le héros de l’émancipation haïtienne Toussaint Louverture.

En Haute-Saône, c’est l’école en bois de Ronchamp qui a été retenue (retrouvez ici le détail du projet de la Fondation du patrimoine). Datant de 1938, elle a été construite par l’architecte Henry-Jacques Le Même. Elle avait été commandée par Oscar Frossard, alors maire de la commune. « L’école en bois a pour vocation de revaloriser la construction en bois dans les communes forestières », explique Benoît Cornu, l’actuel maire de Ronchamp. « Initialement associée à une salle des fêtes, bombardée en 1940, elle est représentative de la volonté de favoriser l’art nouveau lors de l’expo universelle de 1937 à Paris. Sa façade rappelle d’ailleurs celle du pavillon eaux et forêts de l’expo en question », poursuit l’édile. Elle est inscrite aux Monuments historiques depuis 2008. Le coût des travaux avoisine le million d’euros dont environ 350 000 euros pour la toiture confirme le maire.

Dans le Territoire de Belfort, c’est une bâtisse de Delle qui est sélectionnée. L’actuel bâtiment de l’hôtel de ville de Delle a été construit en 1581 par Louis Lourdel, prévôt, bailly et officier du duc d’Autriche, rappelle la Fondation du patrimoine dans sa présentation du projet. « C’était à la base une grande maison s’appuyant sur le rempart Nord. Cette demeure fut ensuite achetée et transformée en 1726 par le président du Conseil Souverain d’Alsace qui y réalisa des jardins et des galeries le long d’une partie de l’ancien rempart, afin d’en faire un lieu d’agrément », détaille la notice. C’est cette galerie en bois qui fait l’objet d’un projet de restauration (la fiche du projet). La propriété a été rachetée par la municipalité de Delle en 1993. C’est le maire Raymond Forni, ancien président de l’Assemblée nationale (2000-2002) qui engagea des travaux de rénovation. La rénovation consiste à démonter et remonter le mur, ainsi que la galerie en bois.