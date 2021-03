L’hydrogène, nouvelle piste pour les transports

La voiture à hydrogène existe depuis longtemps : Toyota propose une berline qui sert déjà de taxi et Hyundai un SUV. Mais leur diffusion est limitée par leur prix, entre 50 et 80 000 euros, la rareté des stations de recharge et la taille des réservoirs qui rogne l’habitabilité. Plusieurs constructeurs et équipementiers automobiles (dont Faurecia, NDLR) ont annoncé des investissements d’envergure pour améliorer ces véhicules comme option alternative à l’électrique, ainsi que des projets de voitures de course.

L’hydrogène pourrait d’abord s’imposer dans le transport de marchandises, à la place du diesel : il permet un remplissage rapide, promet une autonomie importante, un poids limité, et un accès aux centres-villes. Hyundai a déjà livré ses premiers prototypes tandis que Toyota, GM ou encore Traton (Volkswagen) accélèrent le développement de leurs modèles. L’impatience des investisseurs est telle que la start-up américaine Nikola avait emballé la Bourse avec sa promesse d’un camion à hydrogène, avant de reconnaître que ses avancées avaient été exagérées.