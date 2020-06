L’hôpital Nord-Franche-Comté assouplit les conditions des visites

En ce qui concerne les sites de Bavilliers et du Mittan, les visites sont autorisées tous les jours de 12 h à 20 h à raison de 2 personnes par jour et par patient. « Lors de leur première visite, les familles doivent s’annoncer au secrétariat pour signer une charte de bonne conduite (une seule fois par visiteur) », indique le communiqué de presse. Dans les Ehpad, « les familles sont autorisées à venir sans rendez-vous tous les jours de 14 h à 18 h. Elles doivent également signer une charte de bonne conduite et s’inscrire sur le registre journalier de l’Ehpad ». La prise de température est systématique à chaque visite.