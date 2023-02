L’hiver, une saison propice aux épisodes de pollution aux particules fines

Ce qui pilote les concentrations mesurées dans l’air, ce sont finalement les conditions météorologiques. L’hiver est une période plus intense au niveau de la quantité des particules fines dans l’air, notamment lié à l’utilisation des chauffages, qui ajoutent un émetteur de pollution. “[En Bourgogne-Franche-Comté], la période entre novembre et mars est [la] plus à risque vis-à-vis de la pollution aux particules”, acquiesce l’association. Selon Pablo Campargue-Rodriguez, les faibles températures limitent le déplacement vertical des masses d’air, favorisant ainsi les concentrations. De fait, une météo clémente avec peu de vent, renforcera le phénomène. Plus on se rapproche de l’été, plus l’air est “brassé”, diluant plus facilement les particules. L’été, ce sont les épisodes de pollution à l’ozone qui sont plutôt constatés.