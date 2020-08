[L’été du vélo #1] De Paris à Montbéliard par l’Eurovélo6

« Après plus de deux mois de confinement dans la capitale, (rien à redire, grand appartement, pas d’enfant en bas âge, balcon en plein soleil, ballade chaque soir dans le quartier du Marais déserté), j’ai quand même fini par avoir envie de grand large. Mon fils, 22 ans, parisien de naissance lui, avait confiné de son côté, faisant contre mauvaise fortune bon cœur : pris de court par le corona, il avait dû annuler un périple Norvège-Montana-Argentine-Chili. Quand je lui ai proposé de m’accompagner en vélo pour rendre visite à ma mère, il a sauté sur l’occasion. Précision : je suis né à Montbéliard (il y a 56 ans) et ma mère y vit toujours. A vol d’oiseau et à vue de nez, Paris-Montbéliard, ça va chercher dans les 400 km et même si l’un et l’autre (mon fils et moi) sommes férus du vélo dans Paris, c’est une autre paire de pédales que de se lancer sur les chemins du Grand Est pour une équipée au long cours. Paris vaut bien une messe et une mère mille bornes dans les fesses.

Adieu vélos de ville bien affûtés pour se faufiler entre les voitures, il faut du robuste, du confort. Un petit tour sur le net nous dissuade d’acheter : un bon vélo de randonnée équipé, c’est entre 1500 et 2000€. On se reporte sur l’option location : plusieurs magasins de vélos la proposent dans Paris, j’en choisis un pas loin de la gare de l’Est. On m’y recommande un « gravel » avec sacoches et kit réparation pour 220€ la semaine. Avec une bonne souplesse de planning, enlèvement la veille et rendu le lendemain. Première surprise en soulevant le fameux gravel : une plume… 8kg tout mouillé. Petit tour d’essai : une bombe. Dès qu’on appuie un peu, il décolle.

Premier écueil, la sortie de Paris. Sur les cartes, impossible de trouver un chemin à l’écart des autoroutes urbaines pour rejoindre l’Eurovélo6 qui passe vers Nevers et longe les cours d’eaux jusqu’à Montbéliard –et bien au-delà. 480 km sans trop de dénivelés. L’exfiltration s’opérera donc en train jusqu’à Nevers. On gagne deux jours sur le voyage (nous n’avons qu’une semaine de congés devant nous) et la SNCF a le bon goût de proposer des places gratuites pour les vélos sur ses intercités. Petit regret : une amie m’informera quelques jours après mon retour que la « scandibérique », voie nord-sud récemment rendue aux vélos permet de s’extraire de la capitale par les berges de la Seine.