Les ventes européennes de voitures en chute de 14% au premier semestre

Le leader européen Volkswagen a reculé de 18,5% au premier semestre 2022 (-22,3% sur un an), avec un fort repli de sa marque principale, de Skoda et d’Audi. Son dauphin Stellantis a perdu 22,5% au premier semestre, et 17,9% en juin sur un an, avec d’importants reculs pour Peugeot, Fiat ou Citroën, notamment. Seul le groupe coréen Hyundai-Kia continue sa progression sur le marché européen avec +9,9% au premier semestre, mais -4,8% en juin sur un an. Il repasse ainsi derrière le groupe Renault en part de marché (8,2% contre 11,8 sur le premier semestre).

« S’étendre sur un marché déjà mûr est toujours difficile. Maintenant notre challenge va être de continuer sur notre lancée », a déclaré Michael Cole, PDG de Hyundai pour l’Europe, auprès de l’AFP. « Il y a quelques années, nous nous sommes positionnés sur un bon rapport qualité-prix. Maintenant on offre de la technologie de pointe tout en restant compétitifs, et on s’est bien positionnés dans la course aux SUV et à l’électrification », a-t-il souligné.

Renault voit ses ventes chuter de 8,1% sur le premier semestre, la marque principale perdant 20,8% mais Dacia progressant de 16%. Sur le premier semestre, les ventes de Toyota chutent de 1,6%, BMW-Mini de 13,7%, Mercedes-Benz de 8,1. Ford perd 14%, tandis que Volvo s’effondre de 27,4% et Land Rover-Jaguar de 30,1%. Nissan perd 14,3%, Mazda 19,3%, Mitsubishi 6,2%, alors que tout en bas du tableau Honda affiche une progression de 18,2% (mais -8,9% sur un an) avec une part de marché de 0,4%.