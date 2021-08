Les questions en suspens du rachat de la branche nucléaire de GE par EDF [analyse]

Au Creusot, Emmanuel Macron avait aussi adressé un message aux salariés de la branche nucléaire de General Electric, notamment à Belfort, alors visés par un nouveau plan social. « Je voudrais avoir une pensée amicale et engagée pour vos collègues et vos compagnons de Belfort. (…) Je veux leur dire que l’État, le Gouvernement et les différentes filières industrielles sont avec eux et nous continuerons avec tous les élus du territoire à nous battre pour que cet autre grand territoire d’industrie ait l’avenir qu’il mérite », avait-il déclaré. Les syndicats ne l’ont pas oublié.

Le calendrier politique, les enjeux de la filière et les défis propres d’EDF (lancement de Flamanville, abandon du projet de restructuration d’EDF Hercule, grand carénage) dictent le rythme de ce dossier. Mais aujourd’hui, les questions que se posaient les salariés il y a plusieurs mois demeurent. Et la principale : quel serait le périmètre du rachat ? N’est-on intéressé que par la construction de la turbine Arabelle ou le rachat concernerait-il aussi les équipes attachées à l’intégration de ces technologies dans les centrales nucléaires ? Aujourd’hui, aucune réponse ne fuite. Pourtant, la force des équipes belfortaines, c’est aussi la capacité d’intégration des centrales nucléaires (relire notre article).

Les syndicats craignent également qu’un rachat menace une nouvelle fois l’intégrité de l’entité nucléaire, déjà mise à mal par le plan social qui supprime en France 144 postes, et que l’on fragilise son avenir en limitant la poursuite d’activités comme les travaux sur les supra-conducteurs.

« [Avec cet article de La Tribune], nous avons la confirmation que les tractations sont bien avancées, estime Laurent Santoire, délégué syndical CGT, mais aussi que la décision du Gouvernement est d’écarter la représentation nationale et les salariés. » Christian Mougenot, de la CFDT, et Laurent Humbert, de la CFE-CGC, attendent que les syndicats soient associés aux discussions, « pour s’assurer que le périmètre est cohérent et que la reprise pérennise l’entité », précise le délégué CFDT. Laurent Humbert redoute une éventuelle « mise en concurrence » des équipes GE et d’EDF, dont certaines compétences sont communes, en cas de rachat. Il espère aussi que cette éventuelle reprise n’empêcherait pas Steam de continuer à travailler avec d’autres clients, évoquant le partenaire russe Rosatom.

De nombreuses sources estiment que cet article de La Tribune témoigne « d’une accélération » du dossier. D’autres, proche du dossier, évoquent plutôt un coup de bluff de Frédéric Pierucci. Ni EDF, ni General Electric n’ont commenté. Aujourd’hui, les spéculations sont nombreuses. Les questions aussi. Les certitudes beaucoup moins. Et c’est ce qui inquiète Belfort.