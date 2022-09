Les professionnels de santé se regroupent pour mieux accompagner les soignants

Ce travail de collaboration, d’échanges et de coordination doit notamment permettre de faciliter « l’accès à un médecin traitant », base de tous les parcours de santé. Dans cette CPTS, 6 132 personnes de plus de 17 ans n’ont pas de médecin traitant alerte le docteur Pierre Bobey, soit 10 % de la population. On souhaite surtout « éviter le renoncement au soin », insistent les différentes parties de ce projet. Ces communautés doivent assurer « une meilleure prise en charge de A à Z », ajoute Virginie Pasquier, responsable du département santé et à la CPAM. Dans un contexte où les pathologies chroniques sont aussi en croissance. Une telle communauté doit aussi assurer les liens entre la médecine de ville et l’hôpital.

Ce dialogue entre professionnels doit aussi faciliter l’organisation de consultations non-programmées, les petites urgences qui ne peuvent attendre mais qui ne nécessitent pas non plus d’aller aux urgences. La communauté souhaite aussi se pencher sur les sorties d’hôpital et faciliter les échanges avec les pharmaciens pour les médicaments à prescrire et anticiper les options de remplacement. On regarde aussi pour favoriser l’accueil d’étudiants afin d’améliorer l’attractivité des territoires.

Dans le Territoire de Belfort, il y aura deux communautés de ce type ; celle de Belfort et de son agglomération doit être finalisée avant la fin de l’année. Dans le nord Franche-Comté, cinq communautés seront créées ; elles devront aussi dialoguer entre elles.