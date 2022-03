Les investissements étrangers se renforcent en Bourgogne-Franche-Comté

La région se classe 6e région de France en termes du nombre de projet. Mais elle se classe 3e lorsque l’on regarde les projets dans la production. 52 projets de ce type ont été enregistrés en 2021, dont 10 concernant la production de machines et d’équipements. « Le secteur automobile occupe une place centrale dans les investissements régionaux. L’automobile est le premier secteur d’accueil des emplois. La région Bourgogne-Franche-Comté accueille 14% du total des investissements étrangers du secteur Constructeurs automobiles et équipementiers », observe l’agence régionale économique (AER) Bourgogne-Franche-Comté. « Nous disposons également d’une main d’œuvre qualifiée et d’une capacité d’innovation reconnue internationalement sur les filières stratégiques d’avenir », estime Marie-Guite Dufay, présidente socialiste du conseil régional Bourgogne-Franche-Comté

L’Allemagne est le premier pays qui investit, avec 26 % des projets en 2021, 29 % en 2020. On peut notamment penser à l’entreprise Welp, qui va débuter une activité de blindage de véhicules en 2022 à Hérimoncourt, sur l’ancien site PSA. La Belgique pèse 15 % des projets, les États-Unis 14 %, les Pays-Bas 6 % et le Royaume-Uni 4 %. « La situation géographique et la présence d’axes majeurs de communication font partie des facteurs clés de succès », remarque l’AER. Plus que s’installer, les investisseurs développent leur projet en Bourgogne-Franche-Comté : sur les 117 projets, 79 sont des extensions, qui impliquent la création de nouveaux emplois (1 163 emplois en 2021).

« Accessibilité, qualité de vie, proximité des grandes métropoles européennes, autant d’atouts qui font que notre région est propice pour le développement d’activités économiques », relève Marie-Guite Dufay. « Année après année, la Bourgogne-Franche-Comté se positionne comme une destination propice au développement de projets d’entreprises étrangères », apprécie de son côté Jean-Claude Lagrange, président de l’AER.

En 2021, 1 607 projets d’investissements ont été recensés en France, soit une hausse de 32 % par rapport à 2020, permettant la création ou le maintien de 45 008 emplois. 460 projets industriels d’origine étrangère ont été enregistrés. En 2019, avant la pandémie, 1 468 projets étrangers avaient été enregistrés. Ce niveau de 2021 est « historique », analyse Business France dans son bilan, publié ce lundi.