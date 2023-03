Les investissements étrangers se poursuivent en Bourgogne-Franche-Comté

133 projets d’investissements étrangers ont été enregistrés en 2022 en Bourgogne-Franche-Comté, contre 117 en 2021 et 91 en 2020, 114 en 2019 et 54 en 2018 (lire notre article). Cela représente une hausse de 14 % entre 2021 et 2022 et de 150,9 % entre 2018 et 2022. À l’échelle nationale, selon Business France, la dynamique est une hausse de 7 % des investissements étrangers en France entre 2021 et 2022, avec 1 725 décisions d’investissements. La moitié de ces projets sont de nouvelles implantations.

Ces 133 projets permettent la création ou le maintien de 3 193 emplois, contre 2 548 en 2021, relève l’agence économique régionale Bourgogne-Franche-Comté, dans un communiqué. Le conseil régional se félicite de cette dynamique, malgré « les turbulences de l’économie mondiale », marquées par la guerre en Ukraine, ayant entraîné une crise énergétique, une situation inflationniste, dans un contexte déjà marqué par une forte hausse des coûts des matières premières depuis la crise sanitaire. « La Bourgogne-Franche-Comté fait une nouvelle fois preuve de son attractivité économique pour les investisseurs étrangers », salue Marie-Guite Dufay, présidente socialiste du conseil régional Bourgogne-Franche-Comté.

Sur ces 133 projets, 49 sont des créations (représentant 454 nouveaux emplois), 76 concernent des extensions de site (concernant 2 171 emplois) et 8 sont des reprises. 3 centres de décision doivent s’installer dans la région et 11 projets concernent la R&D et l’ingénierie. Surtout, 65 projets sont des projets dans la production.