Les Haut-Rhinois ne pourront pas venir faire leurs courses à Belfort vendredi

Les mesures de confinement pour lutter contre la propagation du coronavirus vont être renforcées dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin à l’occasion du week-end de Pâques, ont annoncé mercredi les préfectures des deux départements. Les vacances scolaires de printemps commencent jeudi soir pour deux semaines en Alsace, où le vendredi saint est férié.

Comme Paris et plusieurs départements d’Ile-de-France, la préfecture du Haut-Rhin interdit « la pratique d’une activité sportive extérieure entre 11 h et 19 h », mais uniquement pendant le week-end pascal. Dans ce département, un des plus touchés de France par le coronavirus, « le préfet a décidé de n’autoriser les achats de première nécessité que dans les commerces situés à moins de 10 kilomètres du lieu de confinement » pour la journée de vendredi, selon le communiqué. Une mesure qui vise à empêcher les habitants du Haut-Rhin de venir faire leurs achats dans le nord Franche-Comté, comme ils le font fréquemment le vendredi saint, alors que petits commerces et grandes surfaces respectent traditionnellement ce jour férié en Alsace.

« Aller faire ses courses à plus de 10 kilomètres ce jour-là, en particulier dans les magasins du Territoire de Belfort, est interdit, pour éviter l’affluence dans ces magasins et ainsi limiter la diffusion du coronavirus », est-il précisé dans le communiqué de la préfecture du Haut-Rhin.

Le préfet demande en outre à « chaque responsable de commerce, dont l’ouverture est autorisée, (d’afficher) clairement à l’entrée de son commerce le nombre de clients autorisés à être présents et les modalités de déplacement à l’intérieur du commerce permettant le respect des règles de distanciation sociale ».