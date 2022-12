Les Fake news : la construction d’une autre réalité [vidéo]

« L’homme, pour qui la distinction entre faits et fictions et entre vrai et faux n’existe plus devient le sujet idéal du règne totalitaire », écrit Hannah Arendt, dans L’Origine du totalitarisme. Avec cette citation, on perçoit tous les enjeux de la lutte contre les Fake news. Mais aussi l’enjeu de cultiver l’esprit critique et le lien social.

Cette conférence a été co-organisée avec l’action régionale Bourgogne-Franche-Comté EDF et le Clemi (Centre pour l’éducation aux médias et à l’information) du rectorat de Besançon, en complément de l’exposition « Fake news : art, fiction, mensonge, diffusée toute l’année dans des établissements scolaire de l’académie.

Le Trois est très engagé dans l’éducation aux médias et à l’information, proposant des ateliers tout au long de l’année ; près de 200 heures sont assurées chaque année auprès de différents publics.