Les Eurocks remettent le couvert pour une résidence secondaire électro

Le festival vise 2 000 personnes. Il peut aller jusqu’à 3 000. Près de 2 000 m2 du hangar vont être aménagés pour le dancefloor ; des espaces plus privatisés sont aussi prévus. Des food trucks seront invités. Les organisateurs doivent répondre au défi du son et… du froid, avec la programmation d’un évènement fin novembre dans un lieu non chauffé ! « On va remplacer la boue par le froid », sourit Romu, régisseur général du festival, de D8K. Les techniciens vont devoir créer des espaces et bien les découper, alors que le hangar est totalement ouvert.

Un dispositif cashless est mis en place pour la soirée, qui « se veut accessible », insiste Frédéric Adam, le responsable du pôle partenariat. Avec 500 billets à prix réduits, qui représentent un quart des objectifs de ventes, la dynamique est certaine. Et c’est la même chose avec l’option restaurant éphémère. Pour 89 euros, on peut profiter de la soirée et d’un menu gastronomique, qui revient alors à 50 euros ; dans son restaurant, Guillaume Sanchez propose des menus à 135 ou 180 euros.

Cette résidence secondaire pourrait-elle être renouvelée ? Ces évènements sont la conséquence « de situations particulières », rappelle Jean-Paul Roland. Cette situation a aussi permis « une effervescence des idées », qui montre la possibilité de « manœuvrer le paquebot », ajoute-t-il. Des éléments de la résidence secondaire de l’été pourront être réutilisés lors de la prochaine édition des Eurockéennes. Pour cette seconde édition, on regarde si la soirée rencontre son public. Ensuite, on regardera pour la renouveler. Ou pas. Ici. Ou ailleurs. Après, il faut aussi retourner sur le format classique du festival, « dont la programmation avance à grand pas », précise le directeur. Cette résidence secondaire d’automne a un budget de 200 000 euros.