Ronchamp : Notre-Dame du Haut, site exceptionnel à la croisée de trois artistes majeurs

Naïs, guide conférencière, explique : « Le Corbusier a eu carte blanche pour son travail. Il a tout conçu pour que la fonction détermine la forme. Il a aussi su allier tradition et modernité. Il a par exemple orienté la chapelle à l’Est, pour respecter les traditions ». Elle poursuit : « Il a su se montrer ingénieux et mettre la tradition de l’art moderne au service de l’édifice. Puisque l’édifice était sur une colline dégagée, il a construit la façade sud de telle sorte qu’elle soit courbe, avec de petites ouvertures qui permettent à chaque moment de la journée d’avoir une lumière différente, toujours renouvelée et changeante à la fois ». A l’intérieur, encore une fois, on s’étonne. Si Le Corbusier est réputé pour son modernisme, il a aussi su respecter les traditions chrétiennes. Les petites ouvertures, que l’on voit de dehors, ont été pensées dans le respect du culte. La lumière est douce, calfeutrée, intime. L’endroit reste un cocon de prière, un endroit où la lumière vive n’a pas sa place. Quelques rangées de bancs du côté droit, et de grands espaces pour les chapelles. Il y en a trois. Avec des puits de lumière qui diffusent une lumière douce. Une évocation de la lumière divine, peut-être. Selon Naël.

On ressort, on passe devant la porte arrière du bâtiment. Seconde surprise. Une fresque d’art moderne conçue par l’artiste. Il n’était pas seulement architecte. Il était aussi peintre. Il faut laisser aller son imagination artistique pour comprendre la signification. Naïs décrypte l’œuvre avec nous : « Plusieurs symboles de la fresque rappellent la scène de l’Annonciation. Les couleurs bleu et rouge d’abord, rappellent la robe rouge de Marie et le drapé bleu de l’ange Gabriel dans l’œuvre de Léonard de Vinci. L’étoile est aussi un symbole de cette annonciation. Toutes les interprétations sont possibles. Religieuses et pieuses. L’artiste l’a voulu ainsi »