Ronchamp : les travaux de rénovation de la chapelle Le Corbusier sont lancés

Ici et là, le regard croise des fissures. Le fait que la chapelle n’ait pas été repeinte depuis 1995 accroît la visibilité du phénomène. La chapelle n’est pas en péril. Mais il faut s’en occuper. Comme toutes constructions, il faut un entretien, d’autant plus quand celle-ci n’est pas chauffée et qu’elle subit des variations climatiques importantes comme c’est le cas au sommet de la colline. On constate notamment sur la chapelle des épaufrures. « Ce sont des éclats de surface qui résultent du gonflement des ferraillages par oxydation liée à la migration d’humidité dans les microfissures du béton », explique l’association Œuvre Notre-Dame du Haut, propriétaire des lieux. On observe aussi des fissures, conséquence « d’un appareillage de maçonnerie mal liaisonné ou par manque de chainage », indique l’association. Mais se pose aussi des questions d’étanchéité.