Les députés européens approuvent la fin des véhicules thermiques en 2035

Dans le cadre du plan Climat (Green deal) qui vise à réduire de 55 % les émissions de gaz à effet de serre dans les frontières de l’Union européenne d’ici 2030 et d’atteindre la neutralité carbone en 2050, les députés européens ont approuvé, ce mercredi 8 juin, un série de textes. L’un d’eux concerne l’interdiction de la vente, à partir de 2035, de véhicules thermiques neufs (essence et diesel) dans les 27 pays membres de l’Union européenne.

« C’est une décision historique », a salué l’Eurodéputé français Pascal Canfin, membre du groupe macroniste Renew. Un amendement – l’amendement dit Ferrari – autorise les voitures de luxe, produites à moins de 1 000 exemplaires à continuer à rouler à l’essence, même après cette date.

Un amendement a tenté de mettre comme objectif de viser une réduction des émissions automobiles de 90 %, laissant alors encore une porte entrouverte aux véhicules hybrides, qui ne pourront plus non plus être vendus, à l’état neuf, en 2035. Cette proposition a été rejetée. Les députés européens ont adopté ce texte par 339 voix pour, 249 contre et 24 abstentions. Les voitures représentent 12 % des émissions de CO2 dans l’UE.