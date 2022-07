Les chevaux de la Garde républicaine au rythme des Eurockéennes

Depuis la selle, « nous avons une vue d’ensemble grâce à la hauteur du cheval », apprécie le chef Édouard, qui monte l’altier Erwood. C’est l’un des nombreux atouts du cheval : conférer une vue d’ensemble et dominante à son cavalier, essentielle pour renseigner, alerter et mener une mission de prévention. « La masse de l’animal crée aussi un effet dissuasif », convient le gendarme. Les chevaux de la Garde républicaines affichent entre 600 et 700 kilos sur la balance. La présence de l’animal attire surtout l’œil et crée la sympathie. « Le contact passe mieux », observe le chef Édouard.

Son cheval est un Selle français, race privilégiée par la Garde républicaine, qui sélectionne les chevaux selon plusieurs critères, dont celui de la taille. Le garot d’Erwood culmine par exemple à près d’1,75 m. Et les chevaux de cette prestigieuse unité ne peuvent avoir un garrot inférieur à 1,65 m. « Il faut que les chevaux soient porteurs et osseux, afin d’être capable de supporter le poids du cavalier et le harnachement pendant une longue période », justifie le chef, qui participe à ses premières Eurockéennes. Pendant le festival, ils ont en charge la surveillance et la sécurisation de la périphérie des Eurockéennes. Et ils peuvent être projetés beaucoup plus loin qu’une équipe de gendarmes à pied, renforçant ainsi la sécurisation du site apprécie le colonel Florian Villalonga, commandant du groupe de gendarmerie départementale du Territoire de Belfort et à la tête du dispositif de sécurité pendant les Eurockéennes. On peut donc les croiser à l’entrée du festival, au camping ou sur les chemins entourant le site.