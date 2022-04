Législatives : Ian Boucard parie sur une remontada dans la 1re circonscription

Ian Boucard est conscient du contexte national « pas très favorable ». Mais il rappelle qu’il a été élu en 2017, alors qu’il y avait la vague En Marche. François Fillon, le candidat LR à la présidentielle 2017, avait obtenu 4 190 voix dans sa circonscription, quand Valérie Pécresse n’en obtient que 1 790 cette année. Avec une abstention à 50 %, la qualification au second tour se situe à près de 5 500 voix (lire notre article). Ian Boucard doit donc combler près de 4 000 voix pour s’y hisser. « À Grosne, en 2017, j’ai fait 80 % (84,56 % au second tour et 49,31 % au premier tour, NDLR) et Valérie Pécresse a fait 7 % cette année (8,10 % NDLR) », remarque-t-il, pour relativiser le recul de la candidate et l’influence sur son résultat. Il ne faut pas sous-estimer l’implantation locale estime-t-il en substances. Les élections législatives sont « des élections nationales avec une résonance locale », observe Ian Boucard.

En 2017, en prenant en compte l’abstention, il avait même, dès le 1er tour des législatives, enregistré bien plus de suffrages exprimés, proportionnellement, que François Fillon à la présidentielle, quelques semaines plus tôt. Le défi reste cependant immense. C’est une vraie remontada que doit effectuer ce fan de foot. « On va se mobiliser », garantit Damien Meslot, alors que l’équipe peut surtout compter sur la possibilité de faire campagne, une première depuis la crise sanitaire. Marchés, porte-à-porte, meetings… le programme sera chargé jusqu’au 10 juin. « Et maintenant je sais beaucoup mieux nager », sourit également Ian Boucard, alors qu’il a déjà su s’extraire de la vague macroniste en 2017. Dans ce contexte délicat, Il a tout intérêt à enregistrer la candidature d’une personnalité de Reconquête, qui diviserait aussi les voix du Rassemblement national, dont l’influence a grandi dans le département lors de la dernière présidentielle. « Je ne choisis pas mes adversaires », rétorque simplement Ian Boucard.