Législatives : Bruno Kern se dit « prêt »

Bruno Kern justifie son investissement quotidien dans la circonscription, notamment à la résidence Saint-Joseph de Giromagny, sur le dossier amiante d’Alstom en tant qu’avocat ou encore sur le dossier des digues d’Éloie. « J’aime cette terre, ou je travaille et vis avec ma famille », insiste celui qui avait été candidat aux législatives en 2017. Côté projet, il veut obtenir la gratuité du péage de Fontaine, engager la réouverture de la ligne ferroviaire vers Giromagny, renforcer le personnel soignant dans les Ehpad, s’engager sur l’hydrogène et le nucléaire, promouvoir un téléphérique écologique depuis le bas de la Tassion vers le sommet du ballon d’Alsace. « J’y mettrai toute mon énergie et ma détermination », assure-t-il dans un communiqué de presse adressé aux rédactions ce lundi en fin d’après-midi.

Aujourd’hui, la décision de l’investiture « dépend des [instances] nationales », confirme une personnalité politique de la majorité présidentielle. Le calendrier est celui du président de la République et de son prochain gouvernement, même si un travail préparatoire a été mené par les différentes composantes de la majorité présidentielle. Selon nos informations, les investitures de la majorité pourront aussi être distillées en deux temps : la première, cette semaine, avec notamment les sortants ; une seconde, plus tard, avec les candidatures à trancher.

Au vu de la détermination affichée, cela ne fait par contre aucun doute que Bruno Kern sera candidat aux élections législatives dans la 2nde circonscription du Territoire de Belfort. Même s’il n’est pas investi par la majorité présidentielle.