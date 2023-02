Il va en effet être délicat de trouver un créneau, les prochaines sessions d’assises à Vesoul étant bouclées, a ajouté le magistrat qui avait fustigé « la duplicité sans limite » de Nicolas Zepeda, « responsable » selon lui de la situation qui a abouti à ce renvoi. Le visage grave, il s’est penché vers la mère et les deux soeurs de Narumi en pleurs pour leur expliquer les conséquences juridiques du renvoi. Leur avocate, Me Sylvie Galley, a fait part de leur « désoeuvrement » et de leur « incompréhension ». « Nous nous attendons à tout maintenant de la part de Nicolas Zepeda », a-t-elle déclaré, expliquant que les proches de Narumi « ont compris violemment qu’il n’y avait plus rien à espérer de ce procès en appel », ni « aveux » ni « révélations ».

Nicolas Zepeda et ses avocats, qui avaient déjà obtenu un premier report de mardi à jeudi, ont demandé jeudi un deuxième délai: ils sont selon eux arrivés dans l’affaire bien trop tardivement pour digérer le dossier et défendre correctement l’accusé. « Je souhaite un vrai procès », avait lancé en français aux neuf jurés Nicolas Zepeda, vêtu d’une polaire noire sur chemise sombre, s’excusant pour son accent. « Ma mission n’est pas difficile, elle est strictement impossible », avait déclaré Me Portejoie, réclamant un renvoi à une « session (d’assises) ultérieure » et se disant « conscient » des enjeux liés à ce procès labellisé « Grand Procès » par le ministère de la Justice, fruit d’une longue et coûteuse organisation.