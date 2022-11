Le premier train hydrogène de fret d’Alstom pour Nestlé Waters France

Ces projets doivent permettre de remplacer les locomotives fonctionnant au diesel. Ils offrent « une solution 100 % électrique pour le fret ferroviaire, de bout en bout, y compris pour les premiers et derniers kilomètres, rarement électrifiés », observe le communiqué.

« Ce projet permettra de réduire les émissions de 10 000 tonnes équivalent CO2 par an, à terme, soit la réduction de 90 % de ses émissions annuelles actuelles », soulignent les entreprises. Aujourd’hui, Nestlé a recours à des locomotives diesel. Ces réductions correspondant aux émissions annuelles de plus de 30 000 allers-retours entre Paris et Nice en voiture compare le communiqué.



« Notre ambition est d’accélérer l’adoption de l’hydrogène dans l’industrie ferroviaire et de développer des solutions innovantes dans le cadre du verdissement des mobilités lourdes, incluant le fret », annonce Marc Granger, chief strategy officer d’Alstom. Et d’ajouter : « Cette solution, plus respectueuse de l’environnement et plus silencieuse que le diesel, permettra de développer la part modale du fret ferroviaire en offrant une solution électrique de bout en bout, véritable alternative au transport routier de marchandises. »

« Nous sommes très fiers de ce projet car il représente un investissement très important de notre équipe ferroviaire pour trouver des solutions innovantes afin de répondre aux enjeux climatiques et environnementaux », déclare Sophie Dubois, directrice générale de Nestlé Waters en France, citée dans le communiqué. Ce projet doit permettre « d’accélérer le développement d’une chaîne logistique décarbonée », ajoute Sophie Dubois.